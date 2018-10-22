Средь бела дня: в Николаеве зверски изнасиловали ребенка. Фоторобот

В Николаеве среди белого дня неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 22 октября около 15:00 поступило сообщение о действиях в отношении малолетней жительницы Заводского района. Также составлен фоторобот подозреваемого.

"Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв. Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 см, на вид около 20 лет, волосы темно-коричневого цвета собраны назад, глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие. На подбородке имеет бородку", – сказано в сообщении.

Подозреваемый был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, футболку темного цвета и спортивную темную обувь.

Фоторобот подозреваемого в изнасиловании девочки

"Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства и лицо, совершившее преступление, назначено проведение ряда необходимых экспертиз. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 153 УК Украины "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет", – сообщили в полиции.

Место преступления

Место преступления

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в Одесской области мужчина несколько часов насиловал 8-летнего мальчика, пока его мать гуляла с подругой.