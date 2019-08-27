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Сразу по прилету: в Украине задержали экс-министра Януковича

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Экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник. Богатыреву задержали в аэропорту "Жуляны".

Экс-министра подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

focus.ua

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году 25 ноября Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против Богатыревой, после чего вызвали на допрос в Киев, но она не явилась.

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Персоны
Раиса Богатырева Виктор Янукович
Место
Украина Киев
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