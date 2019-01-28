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Сравнил Донбасс с ''парадом членов'': скандальный скульптор-переселенец отказался от украинского языка

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Бывший студент киевской Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры (НАИИ) Спартак Хачанов, оскандалившийся провокационной инсталляцией "Парад членов" о войне на Донбассе, отказался переходить на украинский язык в учебном учреждении.

Об этом в интервью "the Бабель" рассказал ветеран АТО/ООС и преподаватель вуза, доцент кафедры дизайна Владимир Харченко. Отмечается, что Хачанов — переселенец из Снежного, города в Донецкой области, оккупированного боевиками "ДНР".

Студента отчислили вскоре после того, как он устроил в холле академии инсталляцию, в которой изобразил военных и военную технику в виде мужских половых органов. После этого инцидента он заявил, что его преследуют как художника, а в НАИИ существует цензура.

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Владимир Харченко

Владимир Харченко

thebabel.com.ua

Харченко признался, что когда спросил студента, что означает его робота, и услышал, что члены — это аллюзия на войну в Украине, на которой "ребята меряются письками", пришел в ярость. Такой ответ его обидел, и после перепалки он частично разрушил скульптуры.

23 декабря 2018 года на заседании ректората Хачанова решили отчислить из учебного заведения, поскольку у него было несколько академических задолженностей.

Спартак Хачанов

Спартак Хачанов

Соцсети

"В конце семестра был ректорат. Хачанов об этом прекрасно знал и попросил выступить там. Я ректору говорю: "Мы что, из-за каждого двоечника будем созывать ректорат и приглашать его?" Человек лепил двести х*ев полсеместра, завалил кучу зачетов. Элементарно нахватал двоек. Затем был доклад кафедры: на контакт Хачанов не идет, никого не слушает, всех на х*р посылает. Так при чем здесь армия? Его необходимо отчислить за плохую учебу", — заявил преподаватель.

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Он отметил, что поведение скандального студента не было удовлетворительным, и когда он пришел в деканат, то также вел себя ненадлежащим образом.

"На ректорат он зашел по-хамски. Перед ним 30 старых и молодых заслуженных художников. А он стоит в шапке и говорит: "Я с вами буду разговаривать только в присутствии адвоката". Декан предложил ему на украинский язык перейти, он сказал, что не обязан", — рассказал Харченко.

По его словам, Хачанов также ответил: "На земле, откуда я приехал, все говорят по-русски". "Здесь не выдержал ректор, выгнал его из аудитории", — подытожил доцент.

Напомним, в скандал из-за инсталляции "Парад членов" вмешались также участники праворадикальной организации "С14". Так, ее представитель Сергей Бондарь посетил НАИИ. На странице в Facebook он выложил фото из академии в подтверждение присутствия и назвал Хачанова "в*тником".

Часть скандальной выставки

Часть скандальной выставки

Facebook Евгения Валюка

Часть скандальной выставки

Часть скандальной выставки

Facebook Евгения Валюка

Часть скандальной выставки

Часть скандальной выставки

Facebook Евгения Валюка

Как писал OBOZREVATEL, недавно ''военно-развлекательный'' бизнес с посещением секретного полигона, устроенный в Киеве одной из частных фирм, вызвал волну возмущения в сети.

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Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаКиев
Теги
скандалыфотографииукраинский языкрусский язык
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо же. А те же самые люди в случае с другими, говорили, что "он художник, он так видит".
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Еще 3,14ЗДЫ ему не мешало бы дать ! И увереныый нах - чемодан-вокзал-Педерация !
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
На россии,ждут его....а я жду исталляцию антивоенных х@ев в росии.. Еще можно в лугандонии поучится,приднестровье..
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