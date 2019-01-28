Сравнил Донбасс с ''парадом членов'': скандальный скульптор-переселенец отказался от украинского языка

Бывший студент киевской Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры (НАИИ) Спартак Хачанов, оскандалившийся провокационной инсталляцией "Парад членов" о войне на Донбассе, отказался переходить на украинский язык в учебном учреждении.

Об этом в интервью "the Бабель" рассказал ветеран АТО/ООС и преподаватель вуза, доцент кафедры дизайна Владимир Харченко. Отмечается, что Хачанов — переселенец из Снежного, города в Донецкой области, оккупированного боевиками "ДНР".

Студента отчислили вскоре после того, как он устроил в холле академии инсталляцию, в которой изобразил военных и военную технику в виде мужских половых органов. После этого инцидента он заявил, что его преследуют как художника, а в НАИИ существует цензура.

Владимир Харченко thebabel.com.ua

Харченко признался, что когда спросил студента, что означает его робота, и услышал, что члены — это аллюзия на войну в Украине, на которой "ребята меряются письками", пришел в ярость. Такой ответ его обидел, и после перепалки он частично разрушил скульптуры.

23 декабря 2018 года на заседании ректората Хачанова решили отчислить из учебного заведения, поскольку у него было несколько академических задолженностей.

Спартак Хачанов Соцсети

"В конце семестра был ректорат. Хачанов об этом прекрасно знал и попросил выступить там. Я ректору говорю: "Мы что, из-за каждого двоечника будем созывать ректорат и приглашать его?" Человек лепил двести х*ев полсеместра, завалил кучу зачетов. Элементарно нахватал двоек. Затем был доклад кафедры: на контакт Хачанов не идет, никого не слушает, всех на х*р посылает. Так при чем здесь армия? Его необходимо отчислить за плохую учебу", — заявил преподаватель.

Он отметил, что поведение скандального студента не было удовлетворительным, и когда он пришел в деканат, то также вел себя ненадлежащим образом.

"На ректорат он зашел по-хамски. Перед ним 30 старых и молодых заслуженных художников. А он стоит в шапке и говорит: "Я с вами буду разговаривать только в присутствии адвоката". Декан предложил ему на украинский язык перейти, он сказал, что не обязан", — рассказал Харченко.

По его словам, Хачанов также ответил: "На земле, откуда я приехал, все говорят по-русски". "Здесь не выдержал ректор, выгнал его из аудитории", — подытожил доцент.

Напомним, в скандал из-за инсталляции "Парад членов" вмешались также участники праворадикальной организации "С14". Так, ее представитель Сергей Бондарь посетил НАИИ. На странице в Facebook он выложил фото из академии в подтверждение присутствия и назвал Хачанова "в*тником".

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