Спутник снял вторжение армии России в Украину: уникальные кадры

Первый российский "гуманитарный конвой", который 22 августа 2014 года въехал в Украину, проезжал мимо лагеря Вооруженных сил России, готовящегося к вторжению.

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал блогер GlasnostGone.

"Эти спутниковые снимки однозначно подводят итог обману России о ее фиктивных конвоях "гуманитарной помощи". 22 августа 2014: огромный конвой, один из первых, который въехал в Украину, приближается к украинской границе. Проезжает мимо лагеря вторжения русской армии", - написал он.

Напомним, 22 августа колонна из 145 машин пересекла государственную границу Украины в районе подконтрольного России пункта пропуска "Изварино" без согласия и сопровождения представителей Красного Креста. При этом украинские пограничники, которые привлекались для оформления конвоя, оказались заблокированными на территории России.

23 августа все машины "конвоя" покинули территорию Украины. СНБО заявил, что российские"Камазы" вывезли из Луганска оборудование патронного завода и оборудование для производства радиолокационных систем "Кольчуга" донецкого завода "Топаз".

Как писал "Обозреватель", 24 августа 2014 в Украину прорвалась российская военная группировка.