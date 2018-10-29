''Спрятался в шкафу'': Бродский раскрыл важную деталь дела Гонгадзе

Сенсационные пленки Мельниченко, которые разоблачили причастность второго президента Украины Леонида Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, появились благодаря тому, что экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко решил показательно спрятаться в шкафу в кабинете тогдашнего главы государства.

Так он хотел продемонстрировать несовершенство системы безопасности на рабочем месте президента, однако когда услышал шокирующие детали переговоров Кучмы с его соратниками, решил тайно записать компроматы. Об этом рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Я не защищаю его, он совершил много ошибок, очень много, но он мне рассказывал, как начал записывать... Он говорит: "Я работал в охране у Кучмы и отвечал как раз за эту систему — чтобы не записывали". А тогда это было все примитивно. И он написал начальнику СБУ, что нужно поменять всю систему, что кто-то может просто спрятаться в кабинете Кучмы и его убить, то есть все нужно менять. "Они, — говорит, — меня не слушали, я решил показательно спрятаться в шкафу. То, что я там услышал... Я хотел выйти из шкафа и застрелить его и Волкова (Александра, помощника Кучмы. — Ред.)", — отметил он.

По словам Бродского, Мельниченко утверждал, что едва не сошел с ума, когда услышал хладнокровные планы Кучмы, и решил записать их все на аудионосители. Именно так и появилась скандальная пленка с разговором о предстоящем убийстве Гонгадзе. Кроме того, Мельниченко удалось зафиксировать переговоры второго президента по поводу фальсификации выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский также рассказал, что Кучма и экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко после убийства Гонгадзе собирались устранить его самого. Поводом для расправы, которую они планировали, была финансовая поддержка Бродским деятельности Гонгадзе.