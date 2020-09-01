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Так, я розумію - не пройшло й чотири роки, як нарешті заворушилась наша слідча група. Так, я розумію - не пройшло й чотири роки, як запрацювала нарешті адвокатська група. Так, я розумію - втрачено багато часу. Часу, забраного у молодої людини. Людини, яка зараз собою уособлює не багато не мало - а Україну.

Так, ми всі розуміємо - судять не Марківа, судять Україну.

Але таки робота йде, але нарешті все заворушилось.

Але своїх кидати не можна. Тим більш там, де свій - це Україна.

Чекаємо на апеляційний суд.

Готуємось.

Волю Марківу.

Правду - Україні.

З допису на сторінці Міжнародної акції "Free Markiv":

"Нацгвардієць Віталій Марків не причетний до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі — докази МВС України

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проміжні результати розслідування загибелі італійця у Слов’янську у 2014 році. Слідство наголошує, що українські солдати мали виключно стрілецьку зброю. Андреа Рокеллі згідно з розтином загинув від мінометних уламків. Мінометів на озброєнні у підрозділа Марківа не було. Встановлено чітку позицію Віталія на горі Карачун. Відстань між нею та місцем загибелі італійського журналіста — 1 км 760 м. З позиції Марківа місце загибелі взагалі не можна було побачити.

Слідство:

Встановило хронологію подій артилерійського обстрілу та встановило дійсні обставини загибелі Андреа Рокеллі.

Допитало 70 свідків, щоб встановити картину загибелі. Їхні покази чітко показують невинуватість Віталія.

Провело 7 слідчих експериментів зі свідками та очевидцями в Слов’янську та на горі Карачун (де знаходився Віталій під час подій) та 11 судових експертиз.

Українські правоохоронці закликали своїх італійських колег неупереджено розглянути справу, взяти до уваги докази, зібрані слідством в Україні, та знову запропонували провести спільно додаткові слідчі дії.

За весь час розслідування представники італійського слідства жодного разу не приїздили в Україну і не були на місці загибелі журналіста. Не допитали двох безпосередніх очевидців подій. Тобто слідство не було проведено в повному обсязі, а Віталій був позбавлений об’єктивного розслідування".