Справа Каснерів: Верховний Суд позбавив скандальних забудовників права на багатоповерхівку у центрі Дніпра

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення на користь Дніпровської міської ради у справі про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Князя Володимира Великого, 15 К (колишня вул. Плеханова). Як відомо, за цією адресою розташовується скандальна недобудова, яку містяни прозвали "каракатицею Каснерів".

Цю багатоповерхівку звели самовільно. У суді право на споруду намагалися відстоювати тесті братів Каснерів – Олександр Добровольський та Олександр Прокоф’єв. Однак рішенням найвищої судової інстанції України підтверджено відсутність у них будь-яких прав на цей багатоквартирний будинок. Так, Верховний Суд відмовив Олександру Добровольському у задоволенні касаційної скарги на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області, яким було відмовлено у задоволенні його позову про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Князя Володимира Великого, 15 К.

Справа була одним із визначальних спорів між міською радою та братами Каснерами.

Як відомо, під час буремних подій 2013-2014 років брати Каснери захопили у Дніпрі низку земельних ділянок, майна та комунікацій, що були у муніципальній власності. Лише протягом року у місті без жодних дозвільних документів було зведено декілька новобудов.