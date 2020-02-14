Сплошные дырки: появились детали погони со стрельбой в Харькове. Фото и видео 18+

В Харькове ночью 13 февраля во время преследования автомобиля полицейский ранил пассажира. Мужчина получил тяжелые ранения.

Врачи рассказали, что одна пуля задела легкое, вторая – кишечник. Пострадавшего прооперировали, сейчас он находится в реанимации, сообщает ТСН (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В Харькове полицейский подстрелил пассажира во время погони ТСН

"Должно быть все нормально. Но еще вдруг какие-то осложнения возникнут. Поэтому процесс реабилитации будет не быстрый", - отметил главврач Харьковской многопрофильной больницы №25 Вячеслав Вакуленко.

Раненый пассажир автомобиля ТСН

Раненый пассажир автомобиля ТСН

Владелец простреленного Subaru Forester заверил, что он с друзьями ночью поехал в поле, чтобы устроить тест-драйв машины, пишет местное издание АТН.

"Вот, вот - одна дырка - сквозная. Вот - вторая дырка - на окне, вторая. Вот - снимаю изнутри: вот дырка в сидении", – показал он на видео.

Простреленное авто ТСН

Простреленное авто ТСН

У правоохранителей другая версия событий. Патрульные выехали на вызов в спальном районе города, чтобы угомонить пьяную компанию, но те в ответ на замечание сели в машину и решили скрыться.

Во время погони полиция пыталась остановить автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения и не реагировал на требование остановиться, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к автомобилю, но водитель резко начал движение, создавая угрозу для жизни правоохранителя. Полицейский, в соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 46 "Закона Украины о Национальной полиции Украины", совершил три выстрела для остановки транспортного средства, но автомобиль скрылся", – утверждают в полиции.

Позднее выяснилось, что водитель доставил пассажира с огнестрельными ранениями в больницу.

В полиции подчеркнули, что был травмирован сотрудник полиции. "Автомобиль Subaru Forester скрылся с места происшествия, а работника патрульной полиции бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Полицейский получил телесные повреждения", – рассказала руководитель управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

По данным прокуратуры области, стрелявший патрульный задержан. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения, а также отстранения его от должности.

Государственное бюро расследований в Полтаве открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК. Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В свою очередь полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 февраля правоохранители устроили погоню за правонарушителем на Range Rover, открыв стрельбу по колесам машины.

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