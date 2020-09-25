Сьогодні о 20 50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

Підрозділи МВС виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС.

Район катастрофи оточено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені Кожедуба.

УТОЧНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

За попередніми даними на борту було 28 осіб.

Станом на 22 00 по даним ДСНС підтверджена загибель 22 осіб.

Двох осіб, що вижили, у тяжкому стані направили до лікарні.

Рятувальники продовжують розбирати розтрощений фюзеляж літака та шукати інших загиблих та потерпілих.

Приношу свої співчуття рідним та близьким загиблих.

Це шок ...

https://mvs.gov.ua/.../34511_Na_Harkivshchini_vpav...

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