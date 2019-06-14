"Список Путина": найден показательный момент в обмене заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной будет полностью зависеть от президента РФ Владимира Путина.

Именно он, а не российская омбудсмен Татьяна Москалькова влияет на судьбу узников. Такую точку зрения высказал украинский журналист Виталий Портников в материале для "Радио Свобода".

"Список, который российская сторона передаст украинской для освобождения из тюрем, уверен, будет "списком Путина". И список тех, кого Кремль будет готов освободить, тоже будет "списком Путина", – отметил Портников.

В качестве примера он привел освобождение журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого 7 июня арестовали за якобы сбыт наркотиков. В России начались массовые протесты из-за подозрений в сфабрикованном деле, после чего Голунова отпустили. Однако это произошло только после того, как глава РФ "дал добро".

Иллюстрация Парламентская газета

Портников подчеркнул, что Кремль самостоятельно решает, кого из украинцев можно обменять. Режиссера из Крыма Олега Сенцова оккупанты назвали гражданином России, что делает его обмен невозможным.

"А вот к украинским гражданам, которых незаконно удерживают на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, Россия вообще никакого отношения иметь не хочет. Они – украинцы, это в Москве признают. Но и удерживают их тоже украинские граждане – ну или "граждане народных республик". Это же, по версии Кремля, внутренний конфликт", – уточнил Виталий Портников.

Как писал OBOZREVATEL, 27 мая Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и будут возвращены украинские моряки и корабли.

В июне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить освобождение всех заключенных граждан Украины в РФ и россиян в Украине.

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