Спидометр застыл на 145 км/ч: под Киевом авто вылетело в остановку

В Ирпене Киевской области автомобиль BMW на бешеной скорости въехал в остановку.

Авария произошла на ул. Университетской около 19:30, передает "Киев Оперативный".

"Спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/ч", - сказано в сообщении.

Водитель легковушки повредил несколько автомобилей. Остановить лихача смог только столб. От удара автомобиль очень сильно покорежило.

По словам свидетелей аварии, водитель BMW, к слову, на "еврономерах", был в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о количестве пострадавших и возможных жертвах выясняется. На месте работают полицейские и врачи "скорой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня автомобиль посольства Финляндии попал в аварию на площади Льва Толстого в Киеве.