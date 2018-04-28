Спецвойска Путина вводят на Донбасс: появились подробности

Введением на Донбасс российских спецвойск президент России Владимир Путин хочет показать Западу свою обиду на санкции.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"Путин начинает обижаться (на Запад) и как-то своеобразно реагировать на сложившуюся ситуацию. Этот ответ является неадекватным, но с его точки зрения симметричным на санкции Запада. Это вполне возможно", - объяснил он.

По словам Тымчука, речь может идти о ряде вооруженных провокаций, так как на сегодня Вооруженные силы Украины, выполняющие задачи на Донбассе, имеют уже достаточно возможностей, чтобы остановить агрессора.

"Тем более речь идет не о том, что они вводят две бригады в полном составе, а говорится лишь об отдельных подразделениях. То есть они могут устраивать какие-то провокации, но я очень сомневаюсь, что они могут проводить какие-то оперативно-тактические наступательные операции", - уточнил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что в ближайшее время на Донбасс планируется прибытие спецвойск из России.