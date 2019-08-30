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Спецоперация под угрозой: стала известна резонансная деталь об обмене пленными

2.6т Читать материал на украинском

Ситуация с обменом пленными между Украиной и Российской Федерацией глубоко засекречена и не подлежит разглашению.

Как сообщил OBOZREVATEL источник, осведомленный о процессе обмена, разглашение каких-либо подробностей может очень помешать спецоперации или даже привести к срыву.

"Большинство заявлений и прогнозов могут не соответствовать действительности", – предупредил информатор, знакомый с деталями обмена.

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Учитывая это, OBOZREVATEL пока не будет публиковать неподтвержденную информацию. Ведь за последние сутки в СМИ прозвучали десятки резонансных заявлений от представителей обеих сторон, которые во многом противоречили другу другу.

Редакция ожидает официальных данных и окончательного решения вопроса о возвращении домой украинских узников Кремля.

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Тема
Обмен валют
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кастрюлькам опять их СМИ по губам поводили. Нерабы довольны
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