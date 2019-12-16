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16 декабря • обновлено в 19:49
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Спецоперация СБУ: появились неожиданные подробности нападения на "слугу народа"

2.9т
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Избиение народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко, которое произошло в Сумах 15 декабря, было инсценировкой.

Такое заявление 16 декабря сделали в Службе безопасности Украины, пояснив, что заблаговременно получили информацию о подготовке нападения.

"Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение", – сказано в сообщении.

Facebook/Михайло Ананченко

Facebook/Михайло Ананченко

Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Ананченко

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В связи с этим силовики взяли под контроль все действия, совершаемые исполнителями. В ведомстве уточнили, что в сеть слили информацию об избиении, чтобы получить "максимально объективную доказательную базу" в отношении участников и организатора.

Спецоперация СБУ: появились неожиданные подробности нападения на "слугу народа"

"В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору преступления", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ананченко лично рассказал, что двое мужчин в балаклавах избили его на улице. Он заявил, что любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении его команды не изменят политического курса партии.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Сумы
Теги
Партия Слуга народа Служба безопасности Украины криминал расследование
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
95-й квартал:(
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Владимирович Роман
Владимирович Роман
дайте угадаю: будет созвана новая пресс-конференция, где повелитель рюкзаков в присутствии шута Моника, сообщит, что в ходе беспрецендентного расследования было установлено, что слугу Кремля Ананченко, которого никто и никогда не знаЛ. и позиция какого никому не интересна, в течение нескольких часов избивало ОПГ в составе Маруси Зверобий, и Белецкого, настолько искусно, что не оставило ни одного следа, на стреме стояли Полторак и Парубий, после чего они все отзвонились организатору гетьману Пороху.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это не слуги - это простое дерьмо!
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