Спецоперация СБУ: появились неожиданные подробности нападения на "слугу народа"

Избиение народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко, которое произошло в Сумах 15 декабря, было инсценировкой.

Такое заявление 16 декабря сделали в Службе безопасности Украины, пояснив, что заблаговременно получили информацию о подготовке нападения.

"Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение", – сказано в сообщении.

Facebook/Михайло Ананченко Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Ананченко

В связи с этим силовики взяли под контроль все действия, совершаемые исполнителями. В ведомстве уточнили, что в сеть слили информацию об избиении, чтобы получить "максимально объективную доказательную базу" в отношении участников и организатора.

"В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору преступления", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ананченко лично рассказал, что двое мужчин в балаклавах избили его на улице. Он заявил, что любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении его команды не изменят политического курса партии.

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