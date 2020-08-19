Бутусов обратился к Зеленскому с подозрением в госизмене: в разведке назвали скандал с "вагнеровцами" домыслом

Скандал с задержанной в Беларуси группой ЧВК и Офисом президента.

Информация о якобы отмене СБУ спецоперации по поимке "вагнеровцев" в Беларуси распространяется, чтобы нанести вред спецслужбам Украины.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016 – 5.08.2020) Василий Бурба. В то же время украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на скандал.

Украинская разведка отрицает и заявляет о фейке

По словам бывшего начальника Главного управления разведки, в прессе по так называемому делу "вагнеровцев" активно публикуется "дезинформация и домыслы".

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным.

По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", – сказал он.

Бурба отметил, что украинские оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают "за системными врагами страны" и проводят соответствующее документирование тех или иных действий.

"Безусловно также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных российскими спецтехнологами, недопустимо", – подчеркнул Бурба.

По его словам, "тем более, являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам".

"Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", – отметил военный.

Журналисты попросили его прокомментировать версию, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака. Бурба ответил: "Такая информация отсутствует".

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно – действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного главнокомандующего", – добавил Бурба.

Василий Бурба LIGA.net

Зеленского призвали разобраться в ситуации

Заявление бывшего начальника Главного управления разведки прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов, который ранее опубликовал данные о якобы причастности к операции СБУ руководителя ОП.

Бутусов указал на то, что "ни в одном из заявлений по данной теме не называется и не опровергается" его статья об этом, а также не упоминается его имя. Он также считает, что заявление Бурбы подготовлено "пиарщиками" Офиса президента.

По словам журналиста, операция проходила в рамках уголовного дела № 42014000000000457, о котором произошло разглашение информации.

"Я называю номер дела – и власти обязаны начать расследование... За это надо нести ответственность, и надо определить – кто же именно разгласил", – заявил Бутусов.

Журналист призвал Владимира Зеленского отреагировать на скандал. Он заявил, что и сам готов дать показания.

"Господин президент, моя статья – это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас...

Все участники совещания в вашем кабинете обязаны быть предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, и дать показания. Я также готов давать показания", – написал Бутусов.

Полный пост журналиста в Facebook

Скриншот

Напомним, боевиков российской ПВК "Вагнера" задержали в Беларуси 29 июля.

Некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Впрочем, Беларусь передала России 32 из 33 задержанных наемников. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде Украины создадут временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.

В СБУ назвали все новости по этой теме фейком. В Службе внешней разведки Украины отметили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!