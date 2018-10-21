Спецназ ВСУ незаметно проник на базы боеприпасов в Украине: что произошло

В августе 2018 года прошли противодиверсионные учения, в ходе которых спецназ Вооруженных сил Украины сумел незамеченным проникнуть на все крупнейшие украинские базы хранения боеприпасов.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, передает ZN.UA. По его словам, предпринятых усилий недостаточно, несмотря на мероприятия по усилению безопасности арсеналов и бравурные репортажи об укрытиях.

"Сегодня под угрозой диверсии – три оставшихся стратегических арсенала: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796), – пояснил Бутусов.

По словам журналиста, работы в Цветохе идут масштабно, но они не закончены. Кроме того, у эксперта вызывает беспокойство состояние меньших по размеру складов.

"В Центральной Украине на один из складов группа спецназа ВСУ зашла днем, открыто, не будучи ни замеченной, ни досмотренной, и успешно совершила учебную диверсию", – добавил он.

Журналист также заявил, что нельзя ждать, пока все склады будут оборудованы бетонными хранилищами. Соответственно, по его мнению, принимать меры необходимо сейчас.

"Несомненно, что противник захочет накануне выборов президента и парламента осуществить диверсии и на других складах", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, 9 октября в Черниговской области на территории арсенала Министерства обороны произошли взрывы, после которых начался пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать около 15 000 населения, а спасателей и полицию привлекали даже из соседних областей.

Первой официальной версией происшествия стала халатность военных должностных лиц. Также главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал, что взрывы на военных складах могли произойти после детонации при помощи мобильного телефона. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко рассказывал, что основной версией следствия является диверсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бутусов раскрыл масштабы ущерба, который был нанесен взрывами под Ичней.