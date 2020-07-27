Спецназ Нацгвардии получил новые винтовки под калибр НАТО

Отдельный отряд спецназначения Восточного территориального управления Национальной гвардии получил штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм НАТО.

Как сказано на сайте Нацгвардии, новая винтовка гораздо "тише" работает, поскольку оборудована штатным "глушителем", ресурс которого составляет десять тысяч выстрелов.

Также она компактная и имеет лучшую кучность, чем автомат Калашникова. Ствол и ударно-спусковой механизм винтовки изготавливаются в США.

Спецназ Национальной гвардии получил винтовки UAR-15. Фото - сайт Нацгвардии

Спецназ Национальной гвардии получил винтовки UAR-15. Фото - сайт Нацгвардии

"Тех же результатов, что с UAR-15, я достигаю значительно большим трудом и благодаря дополнительному тактическому снаряжению, которым оборудуют автоматы Калашникова. А это ведь дополнительный вес, а еще вмешательство в конструкцию. Конечно, работа с винтовкой, где все эти нюансы предусмотрены, гораздо приятнее и эффективнее. Ты берешь ее в руки и чувствуешь, что она сделана с уважением к стрелку-профессионалу, который четко осознает, что ему нужно для выполнения той или иной задачи", – поделился впечатлением от использования один из спецназовцев.

В перспективе подобное вооружение может поступить и в другие подразделения Национальной гвардии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Львовский бонетанковый завод передал для нужд Минобороны Украины партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64.