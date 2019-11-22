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22 ноября • обновлено в 15:45
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Спецкор на выборах? На Богдана накопали еще один компромат

1.3т
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Глава Офиса президента Андрей Богдан в разгар предвыборной кампании по избранию нового главы государства получил аккредитацию для работы в Центризбиркоме как корреспондент телеканала "1+1".

Это произошло за два месяца до первого тура выборов 31 марта. О таком интересном факте в биографии главного советника Зеленского сообщают "Схемы".

По данным расследователей, тогда был обнародован перечень 15 журналистов, которых подавали для аккредитации в ЦИК. И именно фамилия Богдана значилась в списке первой – в частности, с пометкой "корреспондент".

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

В Центризбиркоме эту информацию подтвердили, отметив, что распоряжением председателя комиссии Богдана действительно аккредитовали от "1+1".

Однако, воспользовался ли он своим пропуском в помещение ЦИК и какую цель при этом преследовал – неизвестно.

Отмечается, что разыскать какие-либо материалы "спецкора" Андрея Богдана на официальном сайте телеканала не удалось. И "коллеги" с "1+1" его там тоже не встречали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан призвал журналистов устроить "чистку" в СМИ, поскольку они являются "четвертой властью" в Украине. Глава ОП заявил, что многие украинские журналисты являются коррумпированными.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Андрей Богдан
Теги
Офис президента телеканал 1+1
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