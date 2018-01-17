Спецконфискация: Луценко рассказал "плохую новость" для Януковича и его защитников

Украинские суды вынесли 30 приговоров по делам спецконфискации 1,5 млрд долларов, украденных беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его ОПГ из государственного бюджета.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета по нацбезопасности 17 января.

"Благодаря мозговому штурму всех причастных к трехлетней работе, мы определились с правильным направлением, результатом чего стало 30 приговоров судов. Это плохая новость для защитников преступной группировки Януковича. Есть 30 приговоров украинских судов. По ним осуждено 30 человек, участников преступной схемы хищения, отмывания средств, в общей сумме 1,5 млрд", - сказал Луценко.

По его словам, установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие в хищении и отмывании средств "организованной группировки Януковича".

Напомним, накануне издание Al Jazeera обнародовало судебное решение Краматорского районного суда, в котором сказано, что инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны".