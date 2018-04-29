Спешили на вызов: на Ивано-Франковщине пожарные попали в ДТП

В селе Рожнятов Ивано-Франковской области произошло ДТП с пожарной машиной.

Машина со спасателями, которая спешила на вызов, перевернулась на бок. Об этом передает "Галка".

"Водитель пытался избежать препятствия, поэтому резко повернул и машина перевернулась. Травмированных нет. По предварительным данным, перед спасателями на дорогу резко выбежал ребенок", - сказано в сообщении.

ДТП в Рожнятове Галка

ДТП в Рожнятове Галка

ДТП в Рожнятове Галка

"Спасатель спас малолеток, выбежавших на дорогу, ценой автоцистерны. Без пострадавших. Шпана сразу сбежала", - пишут в группе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ДТП превратило новенький внедорожник в кабриолет.