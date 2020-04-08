Пропавший в ноябре прошлого года в Мариуполе доброволец Алексей Симоник найден мертвым. Подтвердить факт гибели воина удалось с помощью экспертизы ДНК.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер из Мариуполя Мария Подыбайло.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

"Мариупольцы, чуда не произошло... Экспертиза подтвердила, что найденное тело принадлежит Леше Симонику с позывным "Бандера". В пятницу – прощание с Алексеем. В связи с мерами карантина, не призываем всех прийти непосредственно на кладбище. Но помолитесь за упокой души Алексея", – написала Подыбайло.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

По ее словам, несмотря на молодой возраст, Алексей Симоник участвовал в горячих боях с первых дней войны на Донбассе.

"Мариупольский Бандера, который прошел Карловку, Иловайск, Пески, ДАП... Понимаю, что надо собраться с мыслями, силами и написать о Человеке, который прожил непростую, короткое и яркую жизнь. В свои 18 он одним из первых без колебаний стал Воином-добровольцем, после службы – волонтером, спортсменом и общественным активистом", – сообщила волонтер.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

По ее словам, на войну Алексей отправился в самом начале, в 2014 году. В апреле-мае 2014-го находился в 1 роте добровольческого батальона "Донбасс", вместе с бойцами которого участвовал в ликвидации блокпостов незаконных вооруженных формирований в городе Покровск Донецкой области и в боевых столкновениях с пророссийскими террористами в поселке Карловка Марьинского района.

В мае-июле вместе с батальоном патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" был задействован в освобождении поселка Пески Ясиноватского района. Впрочем, если до этого пребывание Алексея в разных батальонах было неофициальным, то с июля 2014-го он был назначен на должность милиционера в батальон "Шахтерск", в составе которого отправлялся в зону проведения АТО, в частности, участвовал в боях под Иловайском.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

После Иловайской трагедии, с 29 августа 2014-го по 18 апреля 2015-го Алексей занимался волонтерской деятельностью. Неофициально пребывал в составе боевых подразделений, принимавших участие в обороне Донецкого аэропорта и поселка Пески. Это подтверждают другие участники боев за ДАП того периода.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

"Леша, малыш, брат, друг... Ты так много успел сделать за свою жизнь, что мало кому и за долгие годы выпадает... Ты никогда не прятался за спинами других. Горел. Собственной харизмой вел за собой молодежь. Зажигал и вдохновлял. Был резче и деятельнее других. Жизнь – как риск ради Украины... Потому что не мог быть равнодушным или в стороне, когда в стране война. Максимализм во всем. Обостренное чувство справедливости. Все за друга. Умение признавать и исправлять собственные ошибки. Которые совершает каждый, но не каждый в силах признать и нести за них ответственность. Леш, ты спешил жить ТАК, потому что что-то знал? " – эмоционально написала Подыбайло.

По словам волонтера, перед исчезновением Алексей был полон планов, собирался тренировать молодежь и побеждать в спортивных соревнованиях. Однако не успел – 16 ноября 2019 года он вышел из дома навсегда.

Алексей Симоник Facebook Марии Подыбайло

"Последняя встреча создала иллюзию того, что ты наконец-то нашел себя в этой жизни. Так горели глаза, когда рассказывал, что успешно занимаешься стрельбой из лука и о планах учить молодежь, побеждать на соревнованиях и... Напомню, что в ноябре 2019-го Алексей вышел из дома и больше не вернулся. Несколько месяцев назад было найдено тело со следами насильственной смерти и только сейчас пришли результаты экспертизы, которые подтвердили, что это он", – рассказала Мария Подибайло, уточнив в комментариях, что тело было найдено через месяц после исчезновения Алексея .

"Покойся с Богом, Бандера, тебя не забыть, солнце. Спасибо, что был... Не говорю о тех, кого догонит наказание за тебя. Хотелось бы просто знать, кто то чудовище, что будет гореть за тебя в аду. Слава Украине! И тебе", – эмоционально добавила волонтер.

Сейчас мариупольские волонтеры и активисты просят всех неравнодушных помочь семье Алексея. И указывают номер банковской карты его мамы, Елены Петровны: 4314 1401 0000 8140

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