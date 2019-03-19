Внедорожник протаранил телегу: на Волыни в жутком ДТП погиб 2-летний малыш

В Волынской области скончался 2-летний мальчик, который почти неделю назад пострадал в ДТП с участием внедорожника и телеги.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Волыни, после аварии малыш вместе с матерью госпитализировали. Почти неделю медики боролись за жизнь ребенка, однако травмы оказались несовместимы с жизнью и 18 марта мальчика не стало.

Авария произошла в с. Сокиричи Киверцовского района. Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего мужчины врезалась в телегу, которая выезжала с второстепенной дороги.

Авто влетело в телегу

По данным полиции, возничий не предоставил водителю авто преимущество в движении.

"На сегодняшний день следователи изменили правовую квалификацию ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) с ч. 1 на ч. 2", – отметили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Внедорожник Tyoyota Land Cruiser

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области водитель ВАЗа на скорости въехал в дерево. В результате погибли пять человек в возрасте 16-27 лет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!