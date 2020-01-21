Спасло автокресло: малышка чудом выжила в смертельном ДТП под Винницей

В Украине уже два месяца действует закон об обязательной перевозке детей в автокреслах. О том, насколько такой аксессуар необходим в автомобиле, свидетельствует жуткая авария, произошедшая в Винницкой области.

В ДТП погиб один человек и еще двое получили травмы. Лишь 2-летний ребенок не получил ни царапины, так как был в автокресле. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Лобовое столкновение

Вечером 20 января на Объездном шоссе возле поселка Десна лоб в лоб столкнулись автомобили ЗАЗ и ВАЗ-2114. Результат – один погибший и двое травмированных. Среди тех, кого забрала скорая, была 2-летняя девочка.

В ДТП погибла 50-летняя пассажирка авто. Еще двое человек получили травмы

Начальник пресс-службы ГУНП Винниччины Анна Олейнык рассказала OBOZREVATEL, что у врачей поначалу было подозрение, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, но это не подтвердилось.

"Ребенка выписали домой. Как стало известно, девочка во время движения была на заднем сиденье в автокресле. Скорее всего именно этот факт помог избежать травмы", – рассказала она. Добавим, что 31-летняя мама ребенка, водитель ЗАЗа, в ДТП получила травмы и была доставлена в больницу.

2-летняя девочка во время аварии не получила ни царапинки

ДТП произошло рядом с поселком Десна Google. Maps

Отметим, что автокресло призвано надежно зафиксировать малыша в автомобиле. Это позволяет избежать трав в случае резких маневров или переворота авто. Расскажем о другом случае, где "фиксация поневоле" спасла жизни двух семей.

Чудесное спасение

12 января в Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находились взрослые с детьми, слетел в кювет и несколько раз перевернулся. Невероятно, но люди в итоге получили лишь ссадины и ушибы.

ДТП с семьей под Тернополем

Иванна Сенькив, которая была в том авто, рассказала OBOZREVATEL, что ее муж с мамой были пристегнуты и сидели спереди. Иванна вместе с сестрой и детьми 2, 12 и 14 лет сидели сзади "плотно прижавшись друг к другу", так как места было мало.

В результате опрокидывания людей не разбросало по салону и они сами смогли выбраться наружу.

Иванна Сенькив Соцсети

Напомним что 20 ноября в Украине в силу вступил закон, подразумевающий штрафы за перевозку детей без использования специальных средств. Детей в возрасте до 6 месяцев нужно перевозить в люльках. От 6 месяцев до 7 лет – в специальном детском кресле. Начиная с 7 до 12 лет можно использовать бустер.

Дети в автокреслах (иллюстрация) Алло

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепропетровской области внедорожник, в котором находилась семья с 14-летней девушкой, слетел в пруд и затонул в 5 м от берега. Все, кто находились в авто – погибли.

Во Львове произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате погибла 3-летняя девочка – пассажир одного из авто. Ребенок находился на руках у мамы.

В целом в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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