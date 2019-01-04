''Спасли от Украины'': появились жуткие фото ''мертвого'' поселка в ''ЛНР''

Поселок Чернухино, который находится недалеко от Дебальцево, за четыре года оккупации российскими террористами превратился в ужасающий пустырь, в котором уже ничего не напоминает о нормальной жизни.

Жуткие фото упадка захваченного населенного пункта сделал российский блогер, сторонник "Л/ДНР" Борис Рожин (Colonelcassad). Ими на своем сайте поделился украинский журналист Денис Казанский.

На снимках запечатлена местная железнодорожная станция, которая выглядит так, словно боевые действия в Чернухино закончились только вчера. "За четыре года "освободители Донбасса" даже не попытались восстановить разрушенную войной инфраструктуру", — подчеркивает Казанский.

Что касается здания станции, то оно уцелело, однако очень быстро обветшало: окна повыбивали взрывы от снарядов, в стенах застряли их осколки, само помещение внутри разгромлено и завалено мусором. Более того, в нем до сих пор лежат неразорвавшиеся снаряды. Аналогичная ситуация наблюдается и в окрестностях станции — там можно найти различные мины, неразорвавшиеся снаряды, осколки 122-мм и 152-мм снарядов, множество стрелянных гильз и даже армейские консервы с формой.

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

"Если кто не в курсе — Рожин сталинист, украинофоб, русский националист. Он поддерживает "Л/ДНР" и ненавидит Украину, так что клеветать на "республики" ему нет никакого смысла. По одному только этому факту ясно, как "защитники Донбасса" на самом деле относятся к его населению. Поленились убрать даже неразорвавшиеся снаряды, которые представляют для людей смертельную опасность. Рано или поздно кто-нибудь подорвется, как недавно случилось в Горловке, где в сентябре подорвались на мине и погибли трое детей", — подчеркивает Казанский.

Он обратил внимание и на то, что железнодорожные пути в Чернухино до сих пор завалены столбами и перебитыми проводами. Это свидетельствует о том, что за четыре года российской оккупации по этой железной дороге так никто и не ездил и о полном упадке промышленности в регионе.

"На путях ржавеют целые составы товарных и пассажирских вагонов. Некоторые из них повреждены снарядами, некоторые выглядят целыми. "Антифашистам" все это хозяйство оказалось не нужно. Странно, что все это до сих пор не распилили на металлолом и не вывезли. Вероятно, это произошло потому, что Чернухино находится на территории, подконтрольной "ЛНР", а там такая бесхозяйственность, что даже металлолом крадут неохотно. В "ДНР" с подобным имуществом расправлялись более оперативно. Например, в Ясиноватой активно пилил вагоны на металл батальон "Восток" Ходаковского. А позже за металлолом взялся "Ташкент", — добавил журналист.

Он также отметил, что ситуация в загнивающих анклавах террористов напоминает ему судьбу Абхазии. Ведь там после "изгнания фашистов" 20 лет также царит подобное запустение.

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

"Зачем было убивать столько людей и прикладывать столько усилий, если в итоге отвоеванная земля оказалась не нужна? Постоянно читаю в российских и сепаратистских СМИ, что "ополченцы" Донбасса чтят подвиг воевавших дедов, "бьют фашистов, как в 45-м" и вообще хотят вернуть СССР. Но разве в СССР так поступали? Там отвоеванные у немцев города восстанавливали и отстраивали заново. А тут тотальная разруха. Ни себе, ни украинцам. Люди просто получают удовольствие от самого процесса разрушения. Главное, что Украине не досталось, а так — пусть гниет, ржавеет, разлагается", — возмутился Казанский.

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

"Разбомбили и справились. В 2015 тут были кровавые, тяжелые бои. Спустя четыре года тут запустение. Никому нет дела до этой территории. Боевые буряты разнесли Донбасс и уехали домой с чувством выполненного долга. Теперь тут тоже ж*па, как и в Бурятии. Хорошо! Спасли от Украины", — добавил он.

Подытоживая, Казанский выразил уверенность в том, что больших врагов Донбасса, чем "российские освободители" и местные "ополченцы", не существует, и такие фото только подтверждают эти мысли.

"Пропаганда россиян, разумеется, обвиняет во всех разрушениях только украинскую сторону. Но четыре года никакой Украины в Чернухино нет. Прогнали "бандеровцев", победили "фашистов". Кто мешал за прошедшее время привести станцию в порядок? Проклятая хунта? Всюду, куда пришел "русский мир" — одно и то же. Очень хотелось бы, чтобы эти снимки увидели в Запорожье, Харькове, Одессе и других городах Украины, где еще остались люди, которые верят, что сепаратизм и заигрывание с Россией могут принести им что-то хорошее", — резюмировал журналист.

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Руины Чернухино Блог Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL: