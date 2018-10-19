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''Спасли от ф*шистов'': бизнесмен из Донбасса ужаснул последствиями ''русского мира''

11.4тЧитать материал на украинском

Предприниматель Владимир Веселкин, который до войны на Донбассе занимался малым бизнесом в Горловке, лишился всех своих предприятий из-за поддержки Украины.

Историю мужчины рассказал известный журналист Денис Казанский в своем блоге на YouTube. По его словам, Веселкин до оккупации производил хлеб, кондитерские изделия, тротуарную плитку и пластиковые окна.

"Прислал мне видео, на котором видно, как его предприятия выглядят сегодня. От нескольких производств, где в общей сложности до 2014 года работало 100 человек, остались только стены и груды строительного мусора. В 2014 году "ДНРовцы" отобрали бизнес у Веселкина за то, что он поддержал Украину. Но наладить работу захваченных предприятий не смогли. Поэтому попросту разграбили и уничтожили все до основания. Вместо 100 рабочих мест стало 0. Не стало ни налогов, ни работы, ни производства", - поведал Казанский.

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"Веселкин выехал на подконтрольную территорию Украины и открыл бизнес здесь. Теперь он создает рабочие места на новом месте, а в Горловке - разруха и пустырь. Так на практике выглядит "спасение Донбасса от фашистов". Правда, этого никогда не покажут на российском ТВ", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдуме России призвали к захвату новых территорий Украины, назвав их "русскими землями с русским населением".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В То что показанное на видео ,действительно ,было когда то бизнесом этого Казанского, предлагается поверить на слово. Кстати . чего то нет видео успешного вновь открытого бизнеса на контролируемой нациками территории
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Попова Ольга
Попова Ольга
КЛАССНОЕ СПАСЕНИЕ !
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