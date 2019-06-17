"Спасите нас от чумы!" Террористы погрузили Донбасс в ад: свежие данные

Террористы "ДНР" начиная с вечера воскресенья, а также всю ночь и утро понедельника обстреливали подконтрольные Украине территории Донбасса.

Об этом массово сообщают местные жители в Twitter. По их словам, именно подконтрольные России боевики провоцируют войну на Донбассе.

"10 мин назад дырявые совершили несколько тяжёлых залпов в сторону подконтрольной территории Украины. Отчётливо было слышно исходящий и падение далеко. ОПГ #ДНР провоцирует войну и ответный огонь на наши мирные дома! Спасите нас от этой чумы! Мы их заложники! Пошел 6-й год", - сказано в сообщении в аккаунте ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ.

#Донецк



10 мин назад дырявые совершили несколько тяжёлых залпов в сторону подконтрольной территории Украины. Отчётливо было слышно исходящий и падение далеко.ОПГ #ДНР провоцирует войну и ответный огонь на наши мирные дома! Спасите нас от этой чумы! Мы их заложники !Пошел 6-й год — ☭ ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ ☭ (@Donbass_CCCP) 17 июня 2019 г.

Блогер пишет, что "ДНР" нужна война до бесконечности и они будут делать всё для этого.

А 20 июня прямая линия у царя нейтральной потерпилии. Похоже следующие несколько дней будут серьезные обстрелы. ОПГ #ДНР нужна война до бесконечности и они будут делать всё для этого — ☭ ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ ☭ (@Donbass_CCCP) 17 июня 2019 г.

По словам жительницы буденовского района Донецка, обстрелы начались около 23 часов воскресенья, 17 июня.

"Вчера рано легла спать, проснулась около 11 от того, что кто-то громко топает или стучит по стенам, поняла что стреляют. На улице, в перерывах между бахами, был слышен крупнокалиберный пулемёт. Направление - С-СЗ. С 05:45 периодически редкие глухие бахи", - сказано в сообщении.

#Донецк #Будённовский вчера рано легла спать, проснулась около 11 от того, что кто-то громко топает или стучит по стенам, поняла что стреляют. На улице, в перерывах между бахами, был слышен крупнокалиберный пулемёт. Направление - С-СЗ.

С 05-45 периодически редкие глухие бахи. — циВільні олені (@rapuntseLyisaya) 17 июня 2019 г.

По словам местных жителей, звуки обстрелов также были слышны в Авдеевке, Донецкой области.

Авдеевка Шумно в стороне Каменка-Кр.Балка 06-15 — Летов Егор (@tiamat007) 17 июня 2019 г.

Некоторые сообщали о "бахах", которые начались в 4 часа утра.

4.00 Начинаются бахи. Уходит двойками.

"Нет, не соврали предчувствия мне..." — Мр Мурык (@muryk412) 17 июня 2019 г.

Тревогу бьют и жители Макеевки: "Макеевка север 4.00 и 4.05 сдвоенные артиллерийские залпы звук взрыва приблизительно через 30 секунд направление звука ябп".

#Макеевка север 4.00 и 4.05 сдвоенные артиллерийские залпы звук взрыва приблизительно через 30 секунд направление звука ябп — varyavareshka (@varyavarishka) 17 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня под оккупированным Донецком развязались жесткие бои. Была слышна стрельба в районе треугольника "ДАП - Ясиноватая - Авдеевка". Очевидцы сообщали, что в районе буквально "трясутся дома" и таких боев они уже не помнят давно.

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