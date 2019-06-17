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"Спасите нас от чумы!" Террористы погрузили Донбасс в ад: свежие данные

8.5тЧитать материал на украинском

Террористы "ДНР" начиная с вечера воскресенья, а также всю ночь и утро понедельника обстреливали подконтрольные Украине территории Донбасса.

Об этом массово сообщают местные жители в Twitter. По их словам, именно подконтрольные России боевики провоцируют войну на Донбассе.

"10 мин назад дырявые совершили несколько тяжёлых залпов в сторону подконтрольной территории Украины. Отчётливо было слышно исходящий и падение далеко. ОПГ #ДНР провоцирует войну и ответный огонь на наши мирные дома! Спасите нас от этой чумы! Мы их заложники! Пошел 6-й год", - сказано в сообщении в аккаунте ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ.

Блогер пишет, что "ДНР" нужна война до бесконечности и они будут делать всё для этого.

По словам жительницы буденовского района Донецка, обстрелы начались около 23 часов воскресенья, 17 июня.

"Вчера рано легла спать, проснулась около 11 от того, что кто-то громко топает или стучит по стенам, поняла что стреляют. На улице, в перерывах между бахами, был слышен крупнокалиберный пулемёт. Направление - С-СЗ. С 05:45 периодически редкие глухие бахи", - сказано в сообщении.

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По словам местных жителей, звуки обстрелов также были слышны в Авдеевке, Донецкой области.

Некоторые сообщали о "бахах", которые начались в 4 часа утра.

Тревогу бьют и жители Макеевки: "Макеевка север 4.00 и 4.05 сдвоенные артиллерийские залпы звук взрыва приблизительно через 30 секунд направление звука ябп".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня под оккупированным Донецком развязались жесткие бои. Была слышна стрельба в районе треугольника "ДАП - Ясиноватая - Авдеевка". Очевидцы сообщали, что в районе буквально "трясутся дома" и таких боев они уже не помнят давно.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасстеррористы "ДНР"стрельба
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украинская артиллерия просто вчера обстреливала пригороды Донецка
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ...... https://fuck.it/id01286571
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Какая-то новая придумка подтверждения обстрелов со стороны ЛДНР, до этого "очевидцев обстрелов" из Твиттера не помню...
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