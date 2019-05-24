"Спасибо товарищам из Москвы": командир "ЛНР" "спалил" войска России на Донбассе

Наемник России, комбат батальона "Призрак" Алексей Марков подтвердил поставки российского оружия террористам на Донбассе.

Об этом рассказал в своем видеоблоге украинский журналист Денис Казанский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, террорист в одном из интервью отметил, что оружие и запчасти на оккупированных территориях взять негде, и поблагодарил "товарищей из Москвы", без которых воевать было бы невозможно.

Алексей Марков Скриншот из видео

Алексей Марков Скриншот из видео

По словам Казанского, признание Маркова опровергло все заявления Кремля.

Так, он напомнил, как в 2014 году во время рассмотрения украинского иска в Гааге представитель России Илья Рогачев заверил, что все оружие, которое оказалось в руках террористов "Л/ДНР", они якобы нашли в шахтах Донбасса.

"На шестом году "гражданской войны" в "Л/ДНР" наконец признали, что оружие им брать негде. И все это – дело рук покровителей из России", – резюмировал Казанский.

Новый видеоблог о том, как комбат батальона "Призрак" (ЛНР) Алексей Марков спалил контору и признался в интервью, что в степях Донбасса неоткуда взять запчасти и оружие. И поблагодарил за помощь товарищей из Москвы, без которых воевать было бы невозможноhttps://t.co/YPSBVHset6 — Денис Казанський (@den_kazansky) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе показали, что именно возят из России на оккупированные территории Украины под видом так называемой гуманитарной помощи.

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