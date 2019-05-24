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/Новости расследований

"Спасибо товарищам из Москвы": командир "ЛНР" "спалил" войска России на Донбассе

4.8тЧитать материал на украинском

Наемник России, комбат батальона "Призрак" Алексей Марков подтвердил поставки российского оружия террористам на Донбассе.

Об этом рассказал в своем видеоблоге украинский журналист Денис Казанский. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, террорист в одном из интервью отметил, что оружие и запчасти на оккупированных территориях взять негде, и поблагодарил "товарищей из Москвы", без которых воевать было бы невозможно.

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Алексей Марков

Алексей Марков

Скриншот из видео

Алексей Марков

Алексей Марков

Скриншот из видео

По словам Казанского, признание Маркова опровергло все заявления Кремля.

Так, он напомнил, как в 2014 году во время рассмотрения украинского иска в Гааге представитель России Илья Рогачев заверил, что все оружие, которое оказалось в руках террористов "Л/ДНР", они якобы нашли в шахтах Донбасса.

"На шестом году "гражданской войны" в "Л/ДНР" наконец признали, что оружие им брать негде. И все это – дело рук покровителей из России", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе показали, что именно возят из России на оккупированные территории Украины под видом так называемой гуманитарной помощи.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Федоров Федор
Федоров Федор
"командир "ЛНР" "спалил" войска России на Донбассе"......Бгггг,в статье речь о технической поддержке ДНР Россией ,а в заголовке про "доказательство" наличия войск России в ДНР.Свидомые "логика")
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
ну дак и без товарищей из Вашингтона нихуя бы не было.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Podyu Roman, кусай за хуй .кругляк!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Podyu Roman, На хуй, твоя жопа хороша, красавчик.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Сцуки свидомые!!! Это не войска, это -- добровольцы..... А вот когда действительно вы увидите наши войска,--- жаль будет матерей ваших хероев, что убивают мирное население Донбасса...
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Podyu Roman
Podyu Roman
Андрущенко Владимир, и потоки гробов на россию..
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