Главная Новости
18 октября • обновлено в 16:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Спасибо, Россия!" В "ДНР" задумали подлость с больницами

1.8т Читать материал на украинском

В "Донецкой народной республике" ("ДНР") оккупанты задумали закрыть детские медицинские учреждения.

На пост с жалобами обратил внимание журналист Денис Казанский и опубликовал его на своей странице в Twitter.

"Что творят фашисты! Закрытие детских больниц - это геноцид населения Донбасса! Американские хозяева бандеровцев совсем сорвались с цепи! А, нет, погодите... Это в Донецке народная республика закрывает. Значит, ничего страшного. Так надо. Спасибо, Россия!" - написал он.

Новости
"Ориентируемся на Зеленского": в России отказались от роспуска "Л/ДНР"
"Спасибо, Россия!" В "ДНР" задумали подлость с больницами

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество людей, которые получают две пенсии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
8
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Недавно почитал высеры т.н. бывшей жительницы Донбасса Степовой, так эта тварь пишет, что там все поголовно больны СПИДом, туберкулёзом и ещё много чем. На кой им тогда детские больницы и кто в них лечится ? Такова логика Казянського, Стервовой и им подобным ? Очень на сговор похоже ! Если уж решили отказываться и от территорий и от людей - то оставайтесь сами людьми, а время покажет кто был прав, но тогда не скулите !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Долго смеялся.Спасибо,Обоз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel