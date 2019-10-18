"Спасибо, Россия!" В "ДНР" задумали подлость с больницами

В "Донецкой народной республике" ("ДНР") оккупанты задумали закрыть детские медицинские учреждения.

На пост с жалобами обратил внимание журналист Денис Казанский и опубликовал его на своей странице в Twitter.

"Что творят фашисты! Закрытие детских больниц - это геноцид населения Донбасса! Американские хозяева бандеровцев совсем сорвались с цепи! А, нет, погодите... Это в Донецке народная республика закрывает. Значит, ничего страшного. Так надо. Спасибо, Россия!" - написал он.

Что творят фашисты! Закрытие детских больниц - это геноцид населения Донбасса! Американские хозяева бандеровцев совсем сорвались с цепи!



А, нет, погодите... Это в Донецке народная республика закрывает. Значит, ничего страшного. Так надо. Спасибо, Россия! pic.twitter.com/LXmgaRlFZv — Денис Казанський (@den_kazansky) October 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество людей, которые получают две пенсии.

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