"Спасают свои шкуры!" Украинцев разозлило заявление полиции о крупном ДТП с девушкой-патрульной

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Автомобиль патрульной полиции, который наехал на толпу пешеходов в Сумах, в момент столкновения с Audi A4 на перекрестке ехал со включенной сиреной и имел преимущество в движении.

Об этом говорится на странице пресс-службы областной полиции в Facebook. В 14:50 экипаж патрульной полиции выехал на вызов, получив сообщение о разбойном нападении.

"По предварительным данным, на перекрестке Петропавловская - Перекопская водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей", - написано в сообщении.

"Далее, по инерции, автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов. Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых работник патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля", - рассказали в полиции.

В свою очередь пользователей сети возмутило сообщение полиции о преимуществе в движении, поскольку, по информации от очевидцев, полицейский экипаж включил сирену буквально за секунду до столкновения, находясь лишь в пяти метрах от перехода, когда уже было ясно, что столкновения не избежать.

"Ага! Кто ус*ался - невестка! Ну как всегда! Здесь даже сомнений не было!" "Спасают свои шкуры!" "Даже при включенных маяках копы должны убедиться в безопасности", "Только не нужно опять лапшу нам вешать что они не виноваты, со спецсигналами тоже нужно уметь ездить", "Не предоставил преимущество - видео покажите, пожалуйста", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне также произошло масштабное ДТП под Киевом. В сети появились жуткие фото и видео с места аварии.