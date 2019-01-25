|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Спасают Крымский мост? Оккупанты пошли на радикальные меры из-за горящих танкеров

37тЧитать материал на украинском

Спасательная бригада 25 января приступила к обследованию акватории вокруг аварийных танкеров "Маэстро" и "Канди" в Черном море, которые дрейфовали возле Крымского моста.

Специалисты рассматривают возможность подняться на борт кораблей, передает "Керчь.ФМ".

"Прибывшая вчера вечером аварийно-спасательная бригада занимается уточнением ситуации. Сейчас на шлюпке они обследуют акваторию вокруг "Канди". Обсуждается возможность высадки на борт аварийной партии, на носовую часть, для попытки отдать якорь", – сообщили в Росморречфлоте.

В ведомстве уточнили, что спасательные суда производят орошение танкеров, способствуя тушению пожара.

Спасают Крымский мост? Оккупанты пошли на радикальные меры из-за горящих танкеров

Пресс-служба СК РФ

Новости
На горящих танкерах у Керченского пролива произошло новое ЧП

"Маэстро" стоит на одном из якорей, как это и было. "Канди", который начинал дрейфовать, удерживается на буксире морским спасательным судном "Спасатель Демидов", – добавили в Росморречфлоте.

Также ведомство заявило о завершении поисков пропавших без вести моряков, которые находились на горящих танкерах, привлеченные суда отпущены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
15
43
Смешно
7
Интересно
10
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Секель Олександр
Секель Олександр
Сразу видно перо Светланы Гудковой - главной специалистке по мостам и самой лживой и смешной пропагандистске продажного Обоза: "Крымский мост никогда не построят, "Крымский мост опять просел на 8 см", "Крымский мост разберут"...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Проходил мимо
Проходил мимо
Дебилы, скажите причем тут Керченский мост и какие радикальные меры? Несете чушь полнейшую
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
ефимов владимир
ефимов владимир
Кожедуб Руслан, без России все замерзнут, поэтому всем покую на каклостан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги