Спасают Крымский мост? Оккупанты пошли на радикальные меры из-за горящих танкеров

Спасательная бригада 25 января приступила к обследованию акватории вокруг аварийных танкеров "Маэстро" и "Канди" в Черном море, которые дрейфовали возле Крымского моста.

Специалисты рассматривают возможность подняться на борт кораблей, передает "Керчь.ФМ".

"Прибывшая вчера вечером аварийно-спасательная бригада занимается уточнением ситуации. Сейчас на шлюпке они обследуют акваторию вокруг "Канди". Обсуждается возможность высадки на борт аварийной партии, на носовую часть, для попытки отдать якорь", – сообщили в Росморречфлоте.

В ведомстве уточнили, что спасательные суда производят орошение танкеров, способствуя тушению пожара.

Пресс-служба СК РФ

Новости На горящих танкерах у Керченского пролива произошло новое ЧП

"Маэстро" стоит на одном из якорей, как это и было. "Канди", который начинал дрейфовать, удерживается на буксире морским спасательным судном "Спасатель Демидов", – добавили в Росморречфлоте.

Также ведомство заявило о завершении поисков пропавших без вести моряков, которые находились на горящих танкерах, привлеченные суда отпущены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В районе Керченского пролива 21 января загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Не менее 10 человек погибли.

23 января стало известно, что на танкерах начали рваться швартовые тросы. Тогда они начали двигаться, "Кандий" сместился вдоль корпуса "Маэстро" на расстояние порядка 20 метров.

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