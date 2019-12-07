Сбила падающая студентка: умер спасатель, который тушил пылающий колледж в Одессе. Фото

Спасатель Сергей Шатохин, который упал с высоты при эвакуации учащихся во время пожара в колледже Одессы, умер в больнице. Он стал восьмой жертвой ЧП.

Об этом на своей странице в Facebook в субботу, 7 декабря, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. Также в сети опубликовали фото погибшего.

"Скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", – написал Куцый.

Пожар в Одессе od.dsns.gov.ua

Он добавил, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают искать под завалами еще 10 человек. В поисковой операции принимает участие 231 человек.

"Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м². Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме", – добавил глава ОГА.

Сергей Шатохин odessa.online

Известно, что Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж со стороны двора. В этот момент из окна выпрыгнула студентка – 17-летняя Ксения Бабенко, которая скончалась. Девушка сбила пожарного с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Жуткий инцидент попал на видео.

Осторожно, кадры 18+

Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m — Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019

Напомним, 7 декабря спасатели нашли еще два тела (шестой и седьмой подтвержденной жертвы) на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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