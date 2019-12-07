Сбила падающая студентка: умер спасатель, который тушил пылающий колледж в Одессе. Фото

Спасатель Сергей Шатохин, который упал с высоты при эвакуации учащихся во время пожара в колледже Одессы, умер в больнице. Он стал восьмой жертвой ЧП.
Об этом на своей странице в Facebook в субботу, 7 декабря, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. Также в сети опубликовали фото погибшего.
"Скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", – написал Куцый.
Пожар в Одессе
od.dsns.gov.ua
Он добавил, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают искать под завалами еще 10 человек. В поисковой операции принимает участие 231 человек.
"Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м². Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме", – добавил глава ОГА.
Сергей Шатохин
odessa.online
Известно, что Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж со стороны двора. В этот момент из окна выпрыгнула студентка – 17-летняя Ксения Бабенко, которая скончалась. Девушка сбила пожарного с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Жуткий инцидент попал на видео.
Осторожно, кадры 18+
Видео как люди падали с окон во время пожара в Одессе. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m— Крот из КГБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019
Напомним, 7 декабря спасатели нашли еще два тела (шестой и седьмой подтвержденной жертвы) на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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