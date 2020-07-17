Спасался от огня: в Харькове иностранец разбился, выпрыгнув из окна отеля

В Харькове 39-летний гражданин Иордании, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнул из окна четвертого этажа гостиницы и разбился.

Инцидент произошел 17 июля на улице Плехановская, сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области.

По предварительным данным, в номере отеля загорелись личные вещи мужчины и кровать. Из-за пожара иностранец выпрыгнул из окна. От полученных травм от скончался в машине скорой помощи.

Информация о случившемся внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

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