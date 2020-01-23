Спас Порошенко: приговоренный к расстрелу убийца вышел на свободу

В четверг, 23 января, из Бердичевской колонии вышел на свободу 51-летний Игорь Назаренко, которого в 1996 году приговорили к расстрелу.

Как пишут "Факты", суд Автономной республики Крым приговорил мужчину по статьям "Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга" и "Мошенничество".

Отмечается, что уроженец Джезказгану (Казахстан) был одним из последних в Украине, кого приговорили к расстрелу. Но в 1996 году в нашей стране ввели мораторий на смертную казнь, а в 2000 году Назаренко дали пожизненное заключение. В 2017 году его амнистировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок", – пояснила помощник заместителя министра юстиции Елена Широковская.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах на свободу после 14 лет заключения вышел маньяк, который в 2005 году убил двух молодых девушек.

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