Главная Новости
23 января • обновлено в 15:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Спас Порошенко: приговоренный к расстрелу убийца вышел на свободу

2.7т
Читать материал на украинском

В четверг, 23 января, из Бердичевской колонии вышел на свободу 51-летний Игорь Назаренко, которого в 1996 году приговорили к расстрелу.

Как пишут "Факты", суд Автономной республики Крым приговорил мужчину по статьям "Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга" и "Мошенничество".

Отмечается, что уроженец Джезказгану (Казахстан) был одним из последних в Украине, кого приговорили к расстрелу. Но в 1996 году в нашей стране ввели мораторий на смертную казнь, а в 2000 году Назаренко дали пожизненное заключение. В 2017 году его амнистировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Новости
Гладковский вышел на свободу: в скандальном деле произошел новый поворот

"Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок", – пояснила помощник заместителя министра юстиции Елена Широковская.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах на свободу после 14 лет заключения вышел маньяк, который в 2005 году убил двух молодых девушек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
тюрьма
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
14
5
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Вместо того чтобы сажать преступников и убийц, Порох их выпускает. Оно и понятно, одного поля ягоды !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
любит петька убивцев, что тут поделать?)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
фил филька, да, но любовь зла !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Надежда умирает последней .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги