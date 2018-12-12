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''Спалили всю контору'': в Украине указали на грандиозный провал клана Путина в Париже

3.1тЧитать материал на украинском

План президента России Владимира Путина по расшатыванию ситуации в Париже "спалили" связанные с ГРУ люди с французскими паспортами, которые развернули флаги "ДНР" во время протестов.

Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. Он добавил, что провал конторы Путина во Франции омрачил вступление в должность нового руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирала Игоря Костюкова.

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"Так уж получилось, что Костюков с первого же шага на своей новой-старой должности (до этого, после смерти бывшего руководителя ГРУ Коробова, будучи первым замом, исполнял его обязанности) попал на "тропу невезения" своего покойного шефа, которого в последние годы жизни сопровождали только громкие провалы от Черногории и вмешательства в выборы в США, до Солсбери. Что, как известно, привело к новым санкциям и другим неприятным последствиям для Москвы", — пишет Тымчук.

По его словам, для Коробова ничто не предвещало беды — ГРУ удачно оседлало французкие протесты — троллей переориентировали с американского и британских направлений на Францию, чтобы "мочили" Макрона, меняли смысл протеста с экономического на политический и формировали нужное общественное мнение, заслали сотрудников и агентуру.

"Ну и, конечно, также подтянули всевозможное радикально настроенное отребье, стоящее на довольствии российской военной разведки, для радикализации протестных настроений и провоцирования противостояния. В общем, ситуация развивалась в нужном направлении и вот-вот должна была окончательно взорваться, а в Кремле были довольны развитием событий и уже видели на горизонте эпическую сцену свержения Макрона", — пишет Тымчук.

Однако затем случился провал из-за флагов "ДНР". Эксперт отметил, что раньше многие политики и чиновники на Западе даже без данных своей контрразведки догадывались о роли Москвы в участии и радикализации подобных протестов. Но "парижский провал" стал именно тем спусковым крючком, который дал старт кампании по вскрытию деятельности Кремля по дестабилизации Франции.

"Несмотря на то, что Кремль и вся его пропагандистская рать пытается сейчас нелепо оправдываться и отмазываться, можно быть уверенным, что французские спецслужбы, которые начали расследование, докажут факт вмешательства Москвы и ее спецслужб во внутренние дела Франции. Как это было ранее в Черногории, США, Британии…" — подытожил Тымчук.

Париж

Париж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пророссийский сторонник "Л/ДНР", француз Ксавьер Моро, заявил, что его стране нужно как в квазиреспубликах освободиться от олигархов. Активист, развернувший флаг террористов во время протестов "желтых жилетов", заявил, что происходящее во Франции является внутренними проблемами самой страны.

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
ФранцияПариж
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de lik
de lik
Охренеть можно!- "Украина указала" Кого вообше волнует мнение попрошаек? Вы с нациками и скакунами своими разберитесь, чтобы чего то указывать
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
о каска говорящая появилась? чубатые, а где это быдло пропадала? за ваши бабки где-то на солнышке грелось?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Говорят Тымчука абортировали прямо в каску, в ней он вырос в нее же и врос.
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минин евген
минин евген
Павлов Дмитрий, мразь, ты потерялось как и тысячи сгоревших кацапов в донецкой области? сьебалось нахуй в свой сарай, быдло! живи в своем гтвне, не распространяй его на другие страны. это твой удел: родился в навозе - живи в нем. никуда не лезь, быдло кацапское.
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