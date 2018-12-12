''Спалили всю контору'': в Украине указали на грандиозный провал клана Путина в Париже

План президента России Владимира Путина по расшатыванию ситуации в Париже "спалили" связанные с ГРУ люди с французскими паспортами, которые развернули флаги "ДНР" во время протестов.

Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. Он добавил, что провал конторы Путина во Франции омрачил вступление в должность нового руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирала Игоря Костюкова.

"Так уж получилось, что Костюков с первого же шага на своей новой-старой должности (до этого, после смерти бывшего руководителя ГРУ Коробова, будучи первым замом, исполнял его обязанности) попал на "тропу невезения" своего покойного шефа, которого в последние годы жизни сопровождали только громкие провалы от Черногории и вмешательства в выборы в США, до Солсбери. Что, как известно, привело к новым санкциям и другим неприятным последствиям для Москвы", — пишет Тымчук.

По его словам, для Коробова ничто не предвещало беды — ГРУ удачно оседлало французкие протесты — троллей переориентировали с американского и британских направлений на Францию, чтобы "мочили" Макрона, меняли смысл протеста с экономического на политический и формировали нужное общественное мнение, заслали сотрудников и агентуру.

"Ну и, конечно, также подтянули всевозможное радикально настроенное отребье, стоящее на довольствии российской военной разведки, для радикализации протестных настроений и провоцирования противостояния. В общем, ситуация развивалась в нужном направлении и вот-вот должна была окончательно взорваться, а в Кремле были довольны развитием событий и уже видели на горизонте эпическую сцену свержения Макрона", — пишет Тымчук.

Однако затем случился провал из-за флагов "ДНР". Эксперт отметил, что раньше многие политики и чиновники на Западе даже без данных своей контрразведки догадывались о роли Москвы в участии и радикализации подобных протестов. Но "парижский провал" стал именно тем спусковым крючком, который дал старт кампании по вскрытию деятельности Кремля по дестабилизации Франции.

"Несмотря на то, что Кремль и вся его пропагандистская рать пытается сейчас нелепо оправдываться и отмазываться, можно быть уверенным, что французские спецслужбы, которые начали расследование, докажут факт вмешательства Москвы и ее спецслужб во внутренние дела Франции. Как это было ранее в Черногории, США, Британии…" — подытожил Тымчук.

Париж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пророссийский сторонник "Л/ДНР", француз Ксавьер Моро, заявил, что его стране нужно как в квазиреспубликах освободиться от олигархов. Активист, развернувший флаг террористов во время протестов "желтых жилетов", заявил, что происходящее во Франции является внутренними проблемами самой страны.