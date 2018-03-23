"Спали только два часа": у Савченко заявили об угрозах адвокатам

В адрес адвокатов народного депутата Надежды Савченко начали поступать угрозы.

Об этом сообщила сестра политика Вера перед заседанием Шевченковского районного суда города Киева, передает Newsone.

По ее словам, сторона защиты практически всю ночь изучала материалы дела. При этом следователи и прокуратура очень недовольны тем, что адвокаты Савченко работают на месте, и уже начались угрозы в адрес юристов.

"Адвокаты спали только два часа. Там листов все больше и больше. Их постоянно подшивают. Следователь и прокуратура возмущены появлением адвокатов. Идут угрозы. Я не надеюсь на политическое поле в этом деле. Оно заказное. Мне сложно думать о том, что вновь придется общаться с западными политиками, которые уже интересуются этим делом", – сказала она.

Вера Савченко заявила, что еще в четверг, 22 марта, передала сестре все необходимые вещи, после чего с ней еще общалась, но не знает, выехал ли конвой с нардепом в суд.

При этом она также не располагает информацией, будет ли кто-то из народных депутатов брать на поруки ее сестру.

Как сообщал "Обозреватель", в четверг, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к ответственности, задержание и арест. Нардепа обвиняют в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота. Позже Савченко задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

В ГПУ намерены просить суд избрать меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог.