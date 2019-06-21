"Сожгите, если хотите!" Мать убийцы Даши Лукьяненко взмолилась о прощении

Семья Николая Тарасова, который признался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области, не пришла на похороны девочки, так как односельчане предупредили, что им там будут не рады.

Местные жители не скрывают своих эмоций. "Люди бы их порвали здесь", – рассказала одна из присутствующих на трагическом мероприятии Тамара Виноградова, передает "ТСН".

Мать подозреваемого Мария Тарасова говорит, что хотела прийти, однако ее остановили.

Мария Тарасова Скриншот с видео

"Я хотела к людям выйти. Пусть они со мной сделают, если считают достойным убить – убейте, сожгите, пожалуйста. Я приму все, что решат люди", – попросила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал