"Сожгите, если хотите!" Мать убийцы Даши Лукьяненко взмолилась о прощении

Семья Николая Тарасова, который признался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области, не пришла на похороны девочки, так как односельчане предупредили, что им там будут не рады.
Местные жители не скрывают своих эмоций. "Люди бы их порвали здесь", – рассказала одна из присутствующих на трагическом мероприятии Тамара Виноградова, передает "ТСН".
Мать подозреваемого Мария Тарасова говорит, что хотела прийти, однако ее остановили.
Мария Тарасова
Скриншот с видео
"Я хотела к людям выйти. Пусть они со мной сделают, если считают достойным убить – убейте, сожгите, пожалуйста. Я приму все, что решат люди", – попросила женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката.
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
Выяснилось, что девочку перед смертью пытались изнасиловать.
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