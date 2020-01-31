Создают атмофсферу страха: Украина пожаловалась на выживание оккупантами людей из Крыма

Российские оккупанты Крыма продолжают системную работу по выживанию проукраинского населения с полуострова.

Соответствующую жалобу (уже седьмую) прокуратура Автономной Республики Крым направила в Офис прокурора Международного уголовного суда, сообщается на сайте ведомства. В документе говорится о принудительном перемещении населения с территории Крыма на материковую часть Украины.

Представители прокуратуры акцентировали внимание на согласованных и последовательных действиях представителей российской и оккупационных властей, направленных на реализацию политики преследования путем незаконного лишения свободы, многочисленных обысков, ограничений политических, гражданских и социально-экономических прав граждан.

"Они создают на полуострове атмосферу страха, растерянности и неопределенности, что заставляет проукраински настроенное население и дальше покидать оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что ответственность за такое преследование несут отдельные лица высшего руководства Российской Федерации.

Оккупация Крыма "Цензор.НЕТ"

Отмечается, что при подготовке сообщения были проанализированы протоколы допросов как потерпевших, так и свидетелей принудительного перемещения, систематизирована доказательная база.

В целом, по данным на конец 2019 года, количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма составило почти 43 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

Турецкие чиновники также подтвердили, что их позиция по аннексии украинского Крыма Россией остается неизменной – Анкара никогда не признавала и не признает ее.

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