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31 января • обновлено в 16:58
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Создают атмофсферу страха: Украина пожаловалась на выживание оккупантами людей из Крыма

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Российские оккупанты Крыма продолжают системную работу по выживанию проукраинского населения с полуострова.

Соответствующую жалобу (уже седьмую) прокуратура Автономной Республики Крым направила в Офис прокурора Международного уголовного суда, сообщается на сайте ведомства. В документе говорится о принудительном перемещении населения с территории Крыма на материковую часть Украины.

Представители прокуратуры акцентировали внимание на согласованных и последовательных действиях представителей российской и оккупационных властей, направленных на реализацию политики преследования путем незаконного лишения свободы, многочисленных обысков, ограничений политических, гражданских и социально-экономических прав граждан.

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"Они создают на полуострове атмосферу страха, растерянности и неопределенности, что заставляет проукраински настроенное население и дальше покидать оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что ответственность за такое преследование несут отдельные лица высшего руководства Российской Федерации.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

"Цензор.НЕТ"

Отмечается, что при подготовке сообщения были проанализированы протоколы допросов как потерпевших, так и свидетелей принудительного перемещения, систематизирована доказательная база.

В целом, по данным на конец 2019 года, количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма составило почти 43 тысяч человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"прокуратура Автономной Республики Крым" - Крыма нет, а прокуратура есть. Наверное ещё и зарплату получают.
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