"Создает новое государство": раскрыт план Путина по Украине

Для того, чтобы сохранить власть после 2024 года, президент России Владимир Путин может пойти на создание нового государства.

Но поскольку Беларусь сопротивляется такой "интеграции", Путин может использовать вместо нее временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Такую гипотезу в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Вы же знаете эту версию о том, что якобы Путин хочет создать какое-то мегагосударство с республикой Беларусь и возглавить его. И таким образом решить проблему 2024 года, потому что даже по российской конституции он уже не имеет права дальше избираться. Но Лукашенко сопротивляется. И вот когда я слушал Путина в Париже, то у меня возникла мысль: он случайно не собирается создать какое-то новое государство России и оккупированных частей Донбасса? Таким образом будет тоже новая государственная структура", – объяснил ее он.

Вместе с тем, подчеркнул Цимбалюк, таким планом Путин может оказать себе медвежью услугу, ведь впоследствии террористические гнезда "Л/ДНР" могут погубить и свою создательницу – Россию.

"Единственная проблема, что в таком случае президент России может стать главой образования не очень здорового. Потому что оккупированные части, куда они привезли самый отвратительный вид "русского мира", он просто отравит весь организм", – делает вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что в Кремле якобы существует "план ликвидации Украины до 2024 года".

Напомним, 7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.

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