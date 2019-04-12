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"Создадут "РНР": Соколова раскрыла план Пушилина по развалу России

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Украинская журналистка Янина Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию.

Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России. Фрагмент выступления боевика журналистка показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы — русские, которые оказались на пике противостояния. Но мы поступаем ровно так, как поступил бы любой другой российский регион, случись такая беда с ним. Будь то Самара, Ростов, любой другой из регионов. Было бы все так же", — сказал Пушилин.

Янина Соколова

Янина Соколова

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Его самоуверенность рассмешила Соколову, и она с сарказмом прокомментировала позицию главаря "ДНР", похвалив его за мечты о разгроме страны-агрессора.

"Денис, ты хоть понял, что сказал? То есть, ты заявляешь, что если вдруг Самарская область захочет отделиться от России или в Ростове захотят создать "Ростовскую народную республику", "ДНР" их поддержит и отправит туда своих добровольцев? А-а-а, сильно, я поняла вашу стратегию! Если вас не берут в целую Россию, вы планируете откалывать от нее по кусочку и в итоге создать одну огромную непризнанную никем "Российскую народную республику"? Могу вас только поддержать, удачи! Ну, а вы, россияне, будьте бдительны, у вас под боком еще тот Макиавелли!" — иронично отметила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшие главари террористов "ДНР" Александр Ходаковский и Павел Губарев не исключили, что временно оккупированные территории Донбасса действительно могут вернуться в Украину по плану Виктора Медведчука.

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Персоны
Янина СоколоваДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
ДНР
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