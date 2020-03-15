Союзник Джулиани предлагал деньги за поддержку каналов Медведчука – CNN

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборы в Штатах в 2016 году, якобы предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух пророссийских телеканалов в Украине – "112 Украина" и "News One".

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на редактора журнала "Odessa Review" Владислава Девидзона. Он рассказал, что Телиженко в 2018 году предложил ему 5 тысяч долларов, чтобы уговорить заметных республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" двух телевизионных компаний в Украине.

CNN изучил переписку между Девидзоном и Телиженко, которая происходила на фоне попытки украинских законодателей осудить каналы за трансляцию российской пропаганды после аннексии Крыма. Оказалось, что в октябре 2018 года, в том же месяце, когда приняли резолюцию о санкциях в отношении "112 Украина" и "News One", Телиженко написал Девидзону: "Вопрос: есть ли у вас или вашего отца контакты с сенаторами США? Мне действительно нужно услугу, за которую я могу заплатить до 5 тыс.".

Андрей Телиженко

Позже Телиженко уточнил, что его интересовала возможность получить официальный комментарий на сайте сенаторов (Рэнда Пола, Линдси Грэма) о цензуре в Украине, на что Девидзон ответил: "Хорошо. У меня есть немного времени. Но не уверен, что смогу что-то сделать ".

По словам журналиста, он считает предложение денег таким сенаторам, как Грэм, "ненадлежащим", а потому не обратился к американским законодателям с подобными вопросами.

В телефонном интервью Телиженко заявил, что действительно связался с небольшим количеством людей, включая Девидзона, от имени телеканалов "112 Украина" и News One. Он сказал, что это была его собственная инициатива и деньги, которые он предложил, были его собственными.

Офис сенатора Грэма отказался от комментариев, так же как и представители Рэнда Пола или телеканалов "112 Украина" и News One.

Как отмечает издание, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко является союзником личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и был активным сторонником развенчанной теории о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года в США.

Телиженко также поддержал утверждение республиканцев о том, что соперник Трампа на выборах демократ Джо Байден "прекратил расследование" о деятельности украинской газовой компании Burisma, когда его сын Хантер входил в ее правление. Байден всегда отрицал любые правонарушения.

В издании добавили, что в начале этой недели Комитет по вопросам национальной безопасности и правительственных дел Сената отозвал голосования по повестке Телиженко на фоне обвинений демократов в том, что расследование было рассчитано на нанесение вреда президентской кампании Байдена.

Напомним, что каналы "112 Украина" и "NewsOne" связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в октябре 2019 создала временную следственную комиссию для проверки работы телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZiK.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал