Совсем юный! В сети показали фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе 6 июня погиб боец ВСУ Степан Лытковец.

Как сообщает пресс-служба Лебединской райадминистрации Сумской ОГА, 13 июня парень был похоронен в селе Пидопригоры, где живут его родители.

Степан получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Ему был всего 21 год. Зенитчик. Служил в 37-м батальоне территориальной обороны зенитного ракетного взвода 56-й отдельной механизированной бригады", - написано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о крупнейших потерях террористов на Донбассе.