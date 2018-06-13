Совсем юный! В сети показали фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе 6 июня погиб боец ВСУ Степан Лытковец.
Как сообщает пресс-служба Лебединской райадминистрации Сумской ОГА, 13 июня парень был похоронен в селе Пидопригоры, где живут его родители.
Степан получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
"Ему был всего 21 год. Зенитчик. Служил в 37-м батальоне территориальной обороны зенитного ракетного взвода 56-й отдельной механизированной бригады", - написано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о крупнейших потерях террористов на Донбассе.
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