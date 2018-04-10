"Совсем не похоже на нее": сестра Савченко рассказала о странном поведении нардепа в СИЗО

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая находится в киевском СИЗО, попросилась в больницу.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом рассказала сестра нардепа Вера, которая не смогла попасть на свидание с Надеждой Савченко.

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - рассказала Вера Савченко.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - сообщила сестра нардепа.

По ее словам, такое поведение вовсе нехарактерное для Надежды Савченко.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Отметим, ранее адвокат Савченко заявил, что нардеп из-за голодовки потеряла в СИЗО 11 кг.

Как писал "Обозреватель", 10 апреля в квартире и офисе Савченко провели обыски.