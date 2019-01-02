Совсем молодой! В сети показали первую потерю ВСУ на Донбассе в 2019 году

В зоне проведения ООС на Донбассе 1 января 2019 года погиб боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.

Как сообщается в Twitter на странице блогера "Конопляний Джмелик", парень был родом из города Волочиск Хмельницкой области.

Защитник Украины погиб в результате минометного обстрела, ему было всего 20 лет.

Перша втрата 2019 року. Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на передовій 1 січня внаслідок мінометного обстрілу. Це 20-річний солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Микола Голубєв (1998 р.н.) із міста Волочиськ Хмельницької області. pic.twitter.com/mYAoIxCxp8 — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 2 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети был опубликован поименный полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году. Всего жизнь за Украину отдали 133 военнослужащих.