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Совсем молодой! В сети показали первую потерю ВСУ на Донбассе в 2019 году

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В зоне проведения ООС на Донбассе 1 января 2019 года погиб боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.

Как сообщается в Twitter на странице блогера "Конопляний Джмелик", парень был родом из города Волочиск Хмельницкой области.

Защитник Украины погиб в результате минометного обстрела, ему было всего 20 лет.

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Совсем молодой! В сети показали первую потерю ВСУ на Донбассе в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети был опубликован поименный полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году. Всего жизнь за Украину отдали 133 военнослужащих.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хорошая новость. Дегенератом меньше.
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