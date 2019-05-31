"Советский устав нужно переписать": Зеленского призвали к запуску военной реформы

Украина должна наконец начать военную реформу, и в первую очередь – отказаться от старого советского устава Вооруженных сил и переписать его по стандартам НАТО.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Жданов. Он выразил надежду, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский представит соответствующий документ.

"Надеюсь, мы услышим ответ от президента и его команды, какая цель военной реформы и какую армию мы будем строить. И мы должны наконец начать эту реформу", – подчеркнул Жданов.

По его словам, первоочередной задачей является изменение правовой базы.

"Начиная с изменения устава – отказ от старого советского устава и написание устава по стандартам НАТО. Где солдат – это главный в Вооруженных силах", – отметил эксперт.

Также он предположил, что президент может ввести упрощенную процедуру предоставления гражданства тем иностранцам, которые воюют за Украину на востоке.

"Сегодня законодательство разрешает использовать иностранцев (в ВСУ. – Ред.) при условии подписания официального контракта", – напомнил Жданов.

"Думаю, что такую упрощенную процедуру введут. Если со стороны этих людей будет желание, им предоставят гражданство Украины", – сказал он.

Комментируя первый визит Зеленского на Донбасс в статусе президента Украины, военный эксперт оценил его очень позитивно.

"Очень позитивно, что он поехал, пообщался с бойцами. Что не было никаких выстраиваний, строевых осмотров, торжественных вручений техники. Это была просто рабочая поездка президента", – объяснил Жданов.

По его мнению, именно в таком ключе и должна проходить работа: "Тем более, это передовая, где нельзя лишний раз высовывать голову и рисковать жизнью. В том числе и президенту как верховному главнокомандующему".

В первую же неделю своего президентства Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, целью которого заявлена адаптация воинских званий в ВСУ к стандартам НАТО.

Документ предусматривает отмену "советских” званий прапорщик и мичман. Также предлагается ввести Книгу памяти, куда будут записывать имена солдат, погибших за Украину.

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