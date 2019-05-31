ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Советский устав нужно переписать": Зеленского призвали к запуску военной реформы

550Читать материал на украинском

Украина должна наконец начать военную реформу, и в первую очередь – отказаться от старого советского устава Вооруженных сил и переписать его по стандартам НАТО.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Жданов. Он выразил надежду, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский представит соответствующий документ.

"Надеюсь, мы услышим ответ от президента и его команды, какая цель военной реформы и какую армию мы будем строить. И мы должны наконец начать эту реформу", – подчеркнул Жданов.

По его словам, первоочередной задачей является изменение правовой базы.

"Начиная с изменения устава – отказ от старого советского устава и написание устава по стандартам НАТО. Где солдат – это главный в Вооруженных силах", – отметил эксперт.

Новости
Курс на НАТО: офицер США похвалил военную реформу Украины

Также он предположил, что президент может ввести упрощенную процедуру предоставления гражданства тем иностранцам, которые воюют за Украину на востоке.

"Сегодня законодательство разрешает использовать иностранцев (в ВСУ. – Ред.) при условии подписания официального контракта", – напомнил Жданов.

"Думаю, что такую упрощенную процедуру введут. Если со стороны этих людей будет желание, им предоставят гражданство Украины", – сказал он.

Новости
Война за независимость Украины: на Донбассе резко изменился ход боев

Комментируя первый визит Зеленского на Донбасс в статусе президента Украины, военный эксперт оценил его очень позитивно.

"Очень позитивно, что он поехал, пообщался с бойцами. Что не было никаких выстраиваний, строевых осмотров, торжественных вручений техники. Это была просто рабочая поездка президента", – объяснил Жданов.

По его мнению, именно в таком ключе и должна проходить работа: "Тем более, это передовая, где нельзя лишний раз высовывать голову и рисковать жизнью. В том числе и президенту как верховному главнокомандующему".

В первую же неделю своего президентства Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе

В первую же неделю своего президентства Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, целью которого заявлена адаптация воинских званий в ВСУ к стандартам НАТО.

Документ предусматривает отмену "советских” званий прапорщик и мичман. Также предлагается ввести Книгу памяти, куда будут записывать имена солдат, погибших за Украину.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРеформы в Украине
Персоны
Олег ЖдановВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ВСУВооруженные силы Украиныреформаармия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-