Советник Венедиктовой оказался человеком контрабандиста Костюка - СМИ

Назначенный советником генпрокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров.

Об этом сообщает издание "Вести".

Отмечается, что Ватутин ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк. По информации издания, он уже готов предлагать Ватутину свои кандидатуры для назначения в Львовскую областную прокуратуру.

Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины. То есть фактически являлся "смотрящим за налоговой".

При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства в отношении "известных королей контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды".

"При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные "успехи" Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020", - отмечает издание.

Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.

По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка.

Отмечается, что недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров - преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко.

"Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко, а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич, который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый "перст" Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", - говорится в материале.

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