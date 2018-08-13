Совет судей прикрыл судью, внезапно оправдавшего Кернеса

Совет судей Украины принял резолюцию, не допускающую привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие решения.

"Совет судей решил: подчеркнуть недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - заявил председатель Олег Ткачук на заседании 13 августа, передает Укринформ.

Отмечается, что несогласие с решением является основанием для его обжалования в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

По словам Ткачука, ССУ созвал внеочередное заседание из-за многочисленных обращений от судей и адвокатов о посягательстве на независимость. В частности, речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, что Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. По версии прокуратуры, он и два его охранника в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. 2 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины уведомила Кернеса о подозрении, а 26 марта того же года дело было передано в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа Антонов закрыл уголовное производство в деле Кернеса, расценив систематическую неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что судья нарушил все законодательные нормы, потому будет отвечать за заведомо неправосудное решение. Кроме того, в НАПК пообещали проверить декларацию Антонова.