Совершено покушение на бывшую пленницу и важного свидетеля преступлений "ДНР" Валентину Бучок

Юрий Сергиенко Расследования 10:22, 20.06.2020 Обновлено: 10:28, 20.06.2020

В Константиновке Донецкой области совершено покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок.

Об этом в Facebook сообщила медик 128-й бригады ВСУ Татьяна Борисенко. Она уточнила, что женщина подорвалась на растяжке 20 июня возле своего дома.

"Сегодня возле своего подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок. Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит и говорит правду", – отметила Борисенко.

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Расследования

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