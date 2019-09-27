"Закопали в пакете": на Волыни сотрудниц погранслужбы заподозрили в убийстве младенца

На Волыни двум сестрам, которые служат в Государственной пограничной службе Украины, сообщено о подозрении в убийстве новорожденного.

Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что в конце июля нынешнего года одна из женщин в домашних условиях родила ребенка.

"Она умышленно не перевязала пуповину и ударила новорожденную девочку по голове. Как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму", – отметили в ведомстве.

Убийство новорожденного nv.ua

В ГБР также добавили, что родная сестра роженицы, которая также работает во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Госпогранслужбы, поместила еще живого ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Подозреваемым в преступлении грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ЧП произошло 29 июля в городе Устилуг. Соседи рассказывали, что роженица находилась примерно на 23 неделе беременности и, скорее всего, у нее начались преждевременные роды. Когда она обратилась за помощью к медикам, те определили, что пациентка недавно родила ребенка, однако ничего об этом не заявляла. Делом занялась полиция.

По словам соседа, правоохранители обыскали даже автомобили, которые "выкачивают канализацию", – думали, что тело ребенка выбросили именно туда. Лишь на следующий день полицейские обратили внимание на свежевсокопанное место на огороде. Там и нашли тело ребенка.

Трагедия произошла в г. Устилуг Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области женщина выбросила на свалку новорожденного ребенка. Отмечается, что у преступницы уже есть двое детей. Перед родами женщина поехала в Желтые Воды, где жила в квартире свекрови

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