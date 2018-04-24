Спецоперация в центре Киева: на взятке задержан сотрудник СБУ

Сотрудник одного из киевских районный управлений Службы безопасности попался на взятке в $50 тыс., которую он требовал с иностранных граждан.

Об этом сообщил информированный источник в спецслужбе, передают "Украинские новости".

По данным источника, СБУшник был задержан в столице на ул. Саксаганского.

Отмечается, что злоумышленник вымогал и получил деньги у иностранных граждан.

Задержание проводили сотрудники НАБУ. По предварительным данным СБУшник оказывал сопротивление и пытался спрятаться в своем авто, сообщает NewsOne.

Работникам НАБУ пришлось выбить окно автомобиля, после чего сотрудник спецслужбы был задержан.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Национальному антикоррупционному бюро предоставляется полное содействие в расследовании данного дела.

"С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовное производство относительно сотрудников службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговор", - сказала она.

Как сообщал "Обозреватель", глава НАБУ Артем Сытник обвинил СБУ в препятствовании работе нацагентства.