Сотрудник СБУ и экс-военный погорели на передаче секретных данных в конфетах

Сотрудник СБУ и военный пенсионер были задержаны при попытке передачи секретной информации за границу. Носитель с ней был спрятан в конфетах.

Как сообщили на сайте Офиса генерального прокурора, обоим мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, офицер правоохранительных органов на выполнение задач так называемых "кураторов" собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Также он оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию сотрудник СБУ передавал через "курьера" – военного пенсионера.

Носители с секретной информацией подозреваемые спрятали в конфетах Сайт Офиса генпрокурора

"Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", – сказано в сообщении.

10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля СБУ разоблачила масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения отечественного производства. Сделку провернули сотрудники частных компаний.